Прославившаяся в 90-х годах певица Наталья Ветлицкая уже больше десяти лет живет в Испании. Завершив карьеру, артистка стала посвящать большую часть времени критике своей родины.

Прославившаяся в 90-х годах певица Наталья Ветлицкая уже больше десяти лет живет в Испании. Завершив карьеру, артистка стала посвящать большую часть времени критике своей родины.После рождения первого ребенка Ветлицкая полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Она завязала с выступлениями и переехала в Испанию.Певица неоднократно заявляла, что сделала правильный выбор в пользу нового места жительства. Теперь она периодически выступает с критикой России, высказывая недовольство в Сети, передает сайт "Комсомольская правда".Тем не менее, родину Ветлицкая посещает регулярно. Так, Известный писатель Александром Цыпкин, который столкнулся с певицей в общей компании, обнародовал совместное фото с секс-символом 90-х годов.Информация дополняется.