18-летняя Александра Жулина, дочь фигуристов Татьяны Навки и Александра Жулина, сейчас отдыхает в Италии. Снимки, которые девушка публикует в своем Instagram, вызывают у фолловеров неподдельный восторг.

18-летняя Александра Жулина, дочь фигуристов Татьяны Навки и Александра Жулина, сейчас отдыхает в Италии. Снимки, которые девушка публикует в своем Instagram, вызывают у фолловеров неподдельный восторг.Пляжные фото юной Алексии никогда не оставляют подписчиков равнодушными, особенно в летний период. "Да ты просто космос!", "Какая куколка", "Принцесса", "Русалочка", – засыпали Жулину комплиментами в комментариях к посту.Стоит отметить, что Саша привлекает к себе внимание не только славно внешностью. Девушка также преуспела на музыкальной сцене под псевдонимом Алексия.Жулина не пошла по стопам родителей-спортсменов, а решила найти себя в качестве артистки. Примечательно, что ее композиция "Я буду танцевать" попала в ротацию "Русского радио".Более того, немалой популярностью пользуются и другие хиты певицы. Клипы на композиции "Мною дышишь" и "Влюбилась". собрали внушительное количество просмотров в Сети.Помимо этого, Александра успела попробовать себя и в качестве модели. Три года назад она участвовала в показе коллекции бренда Bella Potemkina.В данный момент Саша учится в New York Film Academy. В свое время в этом заведении отметились и другие звездные дети, родителями которых числятся Аль Пачино, Пирс Броснан многие другие.Несмотря на то, что родители Жулиной давно не живут вместе, она не забывает навещать отца в США. Более того, девушка охотно общается с его новой избранницей.