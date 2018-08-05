Недавно российскому продюсеру Игорю Крутому исполнилось 64 года. По этому случаю дня рождения музыкальный деятель устроил вечеринку во Франции. На закрытом банкете присутствовали только его родные и самые близкие друзья.

Недавно российскому продюсеру Игорю Крутому исполнилось 64 года. По этому случаю дня рождения музыкальный деятель устроил вечеринку во Франции. На закрытом банкете присутствовали только его родные и самые близкие друзья.Несмотря на строжайшую секретность вечеринки, в Сеть все-таки видео, записанное во время торжества. На опубликованных кадрах Игорь Яковлевич исполняет песню дуэтом с Ириной Аллегровой.Вопреки слухам о тяжелой болезни, Крутой выглядел на празднике вполне бодро. Музыкант развлекал гостей яркими выступлениями, передает журнал "7 дней".Стоит отметить, что впервые о борьбе композитора со смертоносным заболеванием заговорил эстрадный певец Иосиф Кобзон. Вокалист со всей уверенностью заявил, что Крутой якобы обратился за помощью в известную столичную клинику, которая специализируется на лечении онкологии.Информация дополняется.