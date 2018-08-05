Балерина Анастасия Волочкова обнародовала в Сети новое фото откровенного характера. Поклонники дивы, в свою очередь, не оценили такой открытости кумира.

Балерина Анастасия Волочкова обнародовала в Сети новое фото откровенного характера. Поклонники дивы, в свою очередь, не оценили такой открытости кумира.Анастасия Волочкова продолжает будоражить интернет-общественность пошлыми фотографиями, в которых нет "ни тайны, ни женской загадки". На этот раз балерина продемонстрировала себя в ванной.На новом снимке мокрая Волочкова запечатлена в отражении зеркала. Полностью обнаженная Волочкова прикрывается лишь полотенцем. "Когда утро светлое, доброе и таинственное", – подписала кадр звезда.Фанаты снова поспешили напомнить Волочковой, что она уже никого не удивит своими обнаженными снимками. Кроме того, диве припомнили ей фотографии в стиле ню с отдыха."Кроме секса что-нибудь интересует?", – вопрошают пользователи Сети. Поклонники артистки также выразили надежду, что дочь дивы вырастет "более воспитанной, чем мать".Впрочем, зачастую на претензии злых языков, которые критикуют балерину за откровенные фото, Волочкова относится с иронией. Так, она запустила в Instagram хештег #шпагатволочковой, где регулярно появляются обновления.