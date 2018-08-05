Венеция отдыхает. Так комментируют очевидцы потоп в Казани. Мощный ливень обрушился на столицу Татарстана в субботу днем. Кадры происшествия моментально появились в Интернете.

"Венеция отдыхает". Так комментируют очевидцы потоп в Казани. Мощный ливень обрушился на столицу Татарстана в субботу днем. Кадры происшествия моментально появились в Интернете. На снимках видно, что улицы и подземные переходы затоплены, машины застряли, в одном из гипермаркетов прорвало крышу, а через пару минут потек и пол. Скрыться от дождя не получилось и в салоне общественного транспорта. На видеозаписи видно, как потоки воды заливают салон автобуса.Ранее Гидрометцентр предупреждал о возможных дождях с усилением ветра, напоминает телеканал "Россия 24".