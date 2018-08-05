Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ...

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Крылатское выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов на Рублевском шоссе продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39