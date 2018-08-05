Последнее время юмориста Евгения Петросяна упоминают преимущественно в контексте его развода с бывшей избранницей Еленой Степаненко. Однако жизнь артиста не ограничивается одними скандалами. Так, Евгений Ваганович записал обращение, в котором рассказал о своей кропотливой работе.

Последнее время юмориста Евгения Петросяна упоминают преимущественно в контексте его развода с бывшей избранницей Еленой Степаненко. Однако жизнь артиста не ограничивается одними скандалами. Так, Евгений Ваганович записал обращение, в котором рассказал о своей кропотливой работе.Петросян опубликовал в своем Instagram пост, в котором поведал о том, что только что вернулся со съемок "Юморины". Артист принимал участие в шести номерах, к которым долго готовился."Такое ощущение, что гора с плеч свалилась", – заявил Петросян. Юморист подчеркнул, что теперь его ждет "полное расслабление после многомесячного напряжения".Ранее стало известно, что жена Петросяна артистка Елена Степаненко подала иск о разделе имущества. По имеющимся данным, стоимость общей собственности составляет полтора миллиарда рублей.Позже адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Петросяна, заявил о подаче встречного иска. По его словам, заявление Степаненко называется "О расторжении брака и разделе имущества", однако внутри указываются только имущественные вопросы.Специалист подчеркнул, что артистка "хочет присвоить себе практически все" и не согласна на предложенный супругом вариант раздела поровну. При этом супруги уже около 15 лет живут отдельно.