Не всегда то, что пишут про звезд, совпадает с действительностью. Зачастую репутацию знаменитостей намеренно пытаются омрачить слухами или банальными оскорблениями. Так, примадонна отечественной сцены Алла Пугачева решила высказаться в ответ на выпады злых языков.

Не всегда то, что пишут про звезд, совпадает с действительностью. Зачастую репутацию знаменитостей намеренно пытаются омрачить слухами или банальными оскорблениями. Так, примадонна отечественной сцены Алла Пугачева решила высказаться в ответ на выпады злых языков.Смелые наряды, покупка недвижимости, отдых за границей – практически каждый месяц Алла Борисовна заставляет говорить о себе. Звезда призналась, что в последнее время ее огорчают сообщения по поводу внешности."Тут пошла тенденция обвинять меня в старости. Мол, смотрите, какая – без краски, без всего!" — заявила Примадонна. Артистка подчеркнула, что выросла на принципе "Молодым везде дорога, старикам везде почет!".Певица призналась, что все чаще ее грубо называют в Сети "старухой", передает StarHit. "Да, я старая. Ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, тоже не буду", – резюмировала Алла Борисовна.Информация дополняется.