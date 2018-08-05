Новоиспеченная герцогиня Сассекская снова села в лужа. На этот раз Меган Маркл пришла на светское мероприятие и забыла прикрыть нижнее белье.

Новоиспеченная герцогиня Сассекская снова села в лужа. На этот раз Меган Маркл пришла на светское мероприятие и забыла прикрыть нижнее белье.Конфуз случился в день рождения актрисы. Своим праздником Меган пожертвовала ради свадьбы друзей Чарли Ван Штраубензи и Дейзи Дженкс.Но уж лучше б Маркл закатила частную вечеринку в честь 37-летия. Дело в том, что для званного приема герцогиня выбрала строгое черно-белое платье, верх которого похож на рубашку. Эта рубашка и подпортила нервы красавице-актрисе.Наряд, безусловно, очень шел жене принца Гарри и подчеркивал ее стройную фигуру. Дополняла образ элегантная черная шляпка. Почти все время пуговицы платья Меган были застегнуты практически до конца. Однако в какой-то монет произошел казус, и полы разъединились. В этот момент мир увидел эротичное кружевное белье герцогини Сассекской. Фотожурналисты с удовольствием запечатлели очередной позор нового члена королевской семьи.Отметим, что сама Маркл не стала устраивать сцен, она мило улыбнулась и просто застегнула непослушную пуговицу. Принц Гарри также делал вид, что ничего не произошло. Зато народ Британии негодует. Люди заявили, что поведение Меган возмутительно. "Это уже слишком", – пишут хейтеры в Сети.