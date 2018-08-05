Совсем недавно Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сообщили своим подписчикам радостную новость: у пары родилась дочка. Однако счастье пары разделили не все. На видео из домашнего архива видео молодых родителей набросились с критикой.

Совсем недавно Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сообщили своим подписчикам радостную новость: у пары родилась дочка. Однако счастье пары разделили не все. На видео из домашнего архива видео молодых родителей набросились с критикой.Скандальный блогер Лена Миро просто не могла обойти стороной семейное счастье Тарасова. В своей новой публикации она обвиняет футболиста в том, что сделал из родов своей жены громкий инфоповод."Дмитрий Тарасов, конечно, далеко не Эйнштейн, но ведь никто и не ждет, что из футболиста наружу вылезет теория относительности, верно?", – начала свой язвительный пассаж Миро. Блогер также отметила, что Тарасов – публичная персона, поэтому его "причуды становятся предметом недоумения у многих людей".Информация дополняется.