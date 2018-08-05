Российский певец Дима Билан опубликовал клип на новую песню Пьяная любовь. В своей новой работе исполнитель спародировал свадьбу в стиле девяностых. В съемках музыкального видео приняли участие главные звезды российского Интернета.

Российский певец Дима Билан опубликовал клип на новую песню "Пьяная любовь". В своей новой работе исполнитель спародировал свадьбу в стиле девяностых. В съемках музыкального видео приняли участие главные звезды российского Интернета.Клип на совместную песню Димы Билана и певицы Polina буквально покорил Сеть. Новоиспеченное видео за сутки набрало более миллиона просмотров на YouTube.Сюжет клипа иллюстрирует классическую свадьбу в провинции из девяностых. Жених, роль которого исполняет Билан, в белом костюме прибывает к дому невесты, где родственники и друзья пары заставляют его платить выкуп.После этого молодожены фотографируются в ближайшем парке, а тамада устраивает пошлые конкурсы с колбасой между ног. Не обходится и без драк пьяных гостей, которые купаются в фонтане.Иронизирование Билана оценили далеко не все. Многие пользователи Сети посчитали, что певец намеренно сгущает краски, чтобы выставить россиян в "максимально стереотипном образе". Обитатели Всемирной паутины убеждены, что Билан пошел по протоптанному пути Сергея Шнурова, который реанимировал свою карьеру аналогичными эпатажными клипами.Информация дополняется.