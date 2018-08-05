По факту покушения на президента Мадуро прокуратура Венесуэлы начала расследование. Для этого специально назначены три прокурора. Подробности расследования будут освещены на пресс-конференции.

По факту покушения на президента Мадуро прокуратура Венесуэлы начала расследование. Для этого специально назначены три прокурора. Подробности расследования будут освещены на пресс-конференции, передает РИА Новости.Сам Мадуро, выступая перед народом после покушения, сообщил, что покушение на него организовали правые силы, поддерживаемые президентом Колумбии Хуаном Мануэлем и противниками из США. В то же время ответственность на себя взяла оппозиционная организация "Фланелевые солдаты". По их словам, они использовали два беспилотника, груженые взрывчаткой. В самой Венесуэле многие сомневаются, что это действительно они.