Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес дал официальный комментарий с связи с покушением на Николаса Мадуро.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес дал официальный комментарий с связи с покушением на Николаса Мадуро. Он сообщил, что возле президентской трибуны взорвался дрон со взрывчаткой, а также подтвердил, что президент невредим. В результате взрыва пострадали семь гвардейцев. Родригес также пообещал, что в скором времени Мадуро выступит перед нацией.#AHORA Gobierno asegura que explosión en acto de la GNB fue un atentado contra Maduro. Jorge Rodríguez informó que hay siete efectivos militares heridos https://t.co/4T2OwXmZWf pic.twitter.com/IuTSISEuSE— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 4 августа 2018 г.Один из пострадавших – капитан Хосе Дель Валле Нуньес Мартинес – получил серьезную черепно-мозговую травму и был госпитализирован.Ранее сообщалось, что венесуэльское ТВ внезапно прервало трансляцию выступления Николаса Мадуро в Каракасе на проспекте Боливара. Затем национальное телевидение опубликовало кадры, на которых видно, как люди в панике разбегаются от трибун.#URGENTE #VIDEO Aparente explosión en acto donde estaba el presidente Nicolás Maduro genera confusión pic.twitter.com/NYi21vok7T— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 4 августа 2018 г.