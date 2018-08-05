Знакомый женщины под предлогом осуществления ремонта принадлежащей ей автомашины «Тайота Авенсис» убедил передать автомобиль и документы на него во временное пользование...

Сотрудники ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении жительницы Зеленограда.В отдел полиции по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя женщина. Со слов заявительницы ее знакомый под предлогом осуществления ремонта принадлежащей ей автомашины «Тайота Авенсис» убедил ее передать автомобиль и документы на него во временное пользование. Однако по истечению оговоренного срока автомобиль возвращен не был. Материальный ущерб составил 570 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Тверской области. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина.Как выяснилось, после получения автомобиля и документов на него подозреваемый нашел покупателя и продал машину, распорядившись деньгами по собственному усмотрению. При этом автовладелице он сообщил, что ремонт затягивается.Следствием УВД по Зеленограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31