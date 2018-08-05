Знакомый женщины под предлогом осуществления ремонта принадлежащей ей автомашины «Тайота Авенсис» убедил передать автомобиль и документы на него во временное пользование...
Сотрудники ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении жительницы Зеленограда.
В отдел полиции по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя женщина. Со слов заявительницы ее знакомый под предлогом осуществления ремонта принадлежащей ей автомашины «Тайота Авенсис» убедил ее передать автомобиль и документы на него во временное пользование. Однако по истечению оговоренного срока автомобиль возвращен не был. Материальный ущерб составил 570 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Тверской области. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина.
Как выяснилось, после получения автомобиля и документов на него подозреваемый нашел покупателя и продал машину, распорядившись деньгами по собственному усмотрению. При этом автовладелице он сообщил, что ремонт затягивается.
Следствием УВД по Зеленограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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