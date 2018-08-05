Известия о бракоразводном процессе Евгения Петросяна и Елены Степаненко до сих пор будоражит сеть. Однако больше всего негатива изливают в адрес Евгения Вагановича. Эксперт объяснил, почему в этой истории не все так просто.

Известия о бракоразводном процессе Евгения Петросяна и Елены Степаненко до сих пор будоражит сеть. Однако больше всего негатива изливают в адрес Евгения Вагановича. Эксперт объяснил, почему в этой истории не все так просто.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян считает, что Петросяна вынудили включиться в публичную тяжбу с бывшей супругой. "Всегда лучше, когда отношения заканчиваются цивилизованно, без привлечения суда. Конечно, если бы они разошлись 50 на 50 это было бы по человечески, но оказывается, судя по тому, что в СМИ пишут речь идет о том, что у него хотят имущество чуть ли не на миллиард отсудить", – объяснил эксперт.По словам Манукяна, новость о суде стала для артиста полным шоком. Как интеллигентный человек Петросян сначала пытался сгладить углы. Однако позже юморист осознал, что единственный выход – выступить со встречным иском.Эксперт отметил, что он на стороне Евгения Вагановича. "Не приветствую, когда заслуженных людей пытаются обобрать до нитки, да еще на глазах у всей страны. Очень грустный финал истории любви и взаимоотношений двух комических актеров", – резюмировал Манукян.Информация дополняется.