Бывший участник Дома-2 и ведущий Рустам Солнцев не обошел стороной расставание Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Шоумен заявил, что готов заменить юмористке, оставшейся в одиночестве, бывшего избранника.

Бывший участник "Дома-2" и ведущий Рустам Солнцев не обошел стороной расставание Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Шоумен заявил, что готов заменить юмористке, оставшейся в одиночестве, бывшего избранника.Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко повергнул в шок не только поклонников звездной пары. Многие знаменитости также не смогли остаться в стороне от резонансной темы. Так, ведущий скандальный ведущий Степан Солнцев заявил, что готов заменить Петросяна и скрасить жизнь Елены Степаненко."Елена Степаненко моя любимая разводится с Вагановичем. В Сеть даже слили фотографии, где он маленький такой, сутуленький гуляет с какой-то дамой. Леночка, я сейчас к вам обращаюсь. Я пока на "вы", но думаю, со временем перейдем на "ты". Может замутим?", обратился к артистке Рустам. Шоумен также добавил, что он "молодой, холостой, и у него все работает".Информация дополняется.