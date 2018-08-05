Предположительно обрушение произошло из-за нарушения технологии по укладке дорожной одежды

Предположительно обрушение произошло из-за нарушения технологии по укладке дорожной одеждыОбрушение пешеходной части автомобильного моста через реку Каменку в Суздале произошло после обильных осадков вечером 4 августа, сообщается на сайте городской администрации.На пешеходной части обрушилась плиточное покрытие, также произошел обвал грунта. Принято решение закрыть движение пешеходов по мосту с нечетной стороны улицы Ленина. Этот мост в эксплуатацию еще не принят. 5 августа по поводу обрушения в администрации города прошло рабочее совещание.По мнению представителей проектной организации, обрушение произошло из-за нарушения технологии по укладке дорожной одежды и устройству бордюрного камня. Факт некачественного выполнения работ подтверждает организация строительного контроля.По итогам совещания принято решение направить в адрес подрядчика требование об устранении нарушений и дефектов. Также будет рассмотрен вопрос о допроектировании дополнительных водоотводов с установкой системы очистки сточных вод для последующего производства работ.