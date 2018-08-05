Метеорит пролетел в небе над Сургутом и Нефтеюганском. Космический объект сняли на видео очевидцы. На кадрах видно светящийся шар зеленоватого цвета, пролетающий над городами. Пока точно не установлено, что это было.

Метеорит пролетел в небе над Сургутом и Нефтеюганском. Космический объект сняли на видео очевидцы. На кадрах видно светящийся шар зеленоватого цвета, пролетающий над городами. Пока точно не установлено, что это было.Некоторые интернет-пользователи предположили, что это ступень космической ракеты. Другие и вовсе считают, что это был неопознанный летающий объект, на котором прилетели инопланетяне, чтобы захватить Землю.Однако, скорее всего, это просто метеорит — сейчас самый разгар звездопада персеиды. Это метеорный поток, который ежегодно прилетает в конце августа с созвездия Персея, сообщает телеканал "Россия 24".