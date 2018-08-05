Супруга нападающего Вашингтона Александра Овечкина разместила в Сети довольно откровенный снимок. На нем беременная Настасья Шубская позирует в нижнем белье, демонстрируя свой живот.

Супруга нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина разместила в Сети довольно откровенный снимок. На нем беременная Настасья Шубская позирует в нижнем белье, демонстрируя свой живот.Овечкин и Шубская находятся в сладостном ожидании появления ребенка на свет. Будущие родители не раскрывают пол малыша, однако недавно намекнул, что пара ожидает мальчика.Анастасия, в свою очередь, ведет активный образ жизни на последних месяцах беременности. Она уже успела побывать в России, а теперь находится в США и ежедневно посещает пляж, где сопровождает возлюбленного на тренировках.Более того, Шубская не стесняется демонстрировать свое тело. Сегодня она поделилась снимком в купальнике Сети, сопроводив публикацию ироничной подписью."Плюс сто кг", – написала Шубская под фотографией. После этого супруга получила сотни комментариев от поклонников, которые отметили, что завидуют ее фигуре.Информация дополняется.