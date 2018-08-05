Из квартиры местного жителя злоумышленник похитил телевизор, медные части которого сдал в металлолом. Вырученные деньги мужчина потратил на спиртное.

1 августа текущего года следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Судогды, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что 25 июля подозреваемый незаконно проник в квартиру дома по улице Коммунистической города Судогда, принадлежащую 57-летнему местному жителю, откуда похитил телевизор стоимостью 3 000 рублей.После поступившего в полицию заявления от собственника, сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение причастного к краже.41-летний житель Судогды был задержан. Со слов подозреваемого, телевизор он разобрал, медные провода и плату сдал в пункт приема металла. Вырученные деньги впоследствии потратил на спиртное.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.