Во Франции из-за жары остановили работу одного из реакторов на старейшей атомной электростанции Фессенхайм. При температуре плюс 34 градуса, которая сейчас установилась в регионе, соблюдать нормы на тепловые выбросы просто не получается.

Во Франции из-за жары остановили работу одного из реакторов на старейшей атомной электростанции "Фессенхайм". При температуре плюс 34 градуса, которая сейчас установилась в регионе, соблюдать нормы на тепловые выбросы просто не получается. В стране уже ввели "оранжевый уровень" тревоги. Температурные рекорды побиты и в Португалии, где воздух прогрелся до плюс 47 градусов, и в Испании. От жары страдают даже в Скандинавии.Вена изнывает от зноя. Если среднестатистическая августовская температура городе — плюс 26 градусов, то сегодня столбики термометров приближаются к плюс 35. Вопреки погоде, в городе полно туристов. Хотя врачи предупреждают: в зной лучше вообще не выходить на улицу.Зонты, веера, вентиляторы. Продажи мороженого и прохладительных напитков утроились, в кафе быстро заканчивается лед. Полицейским овчаркам в зной надевают специальные ботинки, чтобы те не обжигали лапы. Для служебных животных в Вене предусмотрены контейнеры с кондиционерами.Еще жарче сейчас в Испании. Показатели превысили 40 градусов. Жертвами аномальной погоды стали три человека.Почти все местные температурные рекорды побиты в Португалии. Синоптики уверены, вот-вот будет превышено абсолютное достижение континентальной Европы, установленное в июле 1977 года в Афинах. Тогда жара была 48 градусов. Жители Пиренеев ищут спасения на побережье.Особое внимание в такую погоду уделяется людям преклонного возраста. В Бельгии для них устроили водоем прямо в стенах дома престарелых.Во Франции из-за жары остановили четыре атомных реактора. В Нидерландах власти просят водителей быть особенно внимательными при проезде в тоннелях. В прохладных путепроводах от зноя все чаще прячутся олени. Немецкие аграрии в жару несут невероятные потери. Такого скромного урожая у них не было несколько десятилетий. На следующей неделе в Европе тоже будет жарко, но уже не настолько.