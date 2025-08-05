Жертвами мошенников стали люди в возрасте от 23 до 73 лет.

За прошедшую неделю жители Владимирской области перевели телефонным мошенникам более 39 миллионов рублей. Полиция 65 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.Самые распространенные схемы обмана — это предложения «дополнительного заработка на онлайн-инвестициях» и требования перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Жертвами мошенников стали люди в возрасте от 23 до 73 лет.Так, 46-летняя жительница Александрова, поверив «брокеру», потеряла более 3,5 миллиона рублей.А 38-летняя жительница Гусь-Хрустального района, инвестируя в драгоценные металлы, лишилась 8,3 миллиона рублей, взятых в том числе в долг.Жительница Владимира 38 лет перевела мошенникам на «безопасный счёт» 4,1 миллиона рублей.В полиции отметили, что злоумышленники теперь часто звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками «Росфинмониторинга» или «Пенсионного фонда». В одном из случаев бдительный сотрудник банка смог предотвратить потерю 10 миллионов рублей 94-летней жительницей Владимира, которая уже успела отдать курьеру 2 миллиона.По всем фактам возбуждены уголовные дела.