Во Владимире отметили день создания Воздушно-десантных войск. У мемориала «Скорбящие ангелы» ветераны и военнослужащие праздновали 95-летие ВДВ. История Воздушно-десантных войск берет свое начало 2 августа 1930 года. Именно тогда первое подразделение десантников в составе 12 человек выполнило первое тактическое задание под Воронежем. Сейчас праздник является ежегодным и отмечается по всей стране. Мария Силаева (Платанюк), сопредседатель