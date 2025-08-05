Авария с участием автобуса и китайского кроссовера произошла в городе Александрове ранним утром 5 августа. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, один человек

Авария с участием автобуса и китайского кроссовера произошла в городе Александрове ранним утром 5 августа. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, один человек пострадал. ДТП случилось около 5 утра. По предварительным данным, 21-летний водитель Geely при повороте не уступил дорогу автобусу Yutong, за рулем которого находился 59-летний мужчина. В результате столкновения кроссовер