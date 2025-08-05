Строение, введенное в эксплуатацию в 1995 году, ни разу не проверяли.

В Кольчугино суд удовлетворил иск прокуратуры, потребовавшей провести техническое обследование здания детского сада «Радость». , что строение, введенное в эксплуатацию в 1995 году, ни разу не проверяли специализированные организации.Согласно закону, технический осмотр образовательных учреждений должен проводиться не реже одного раза в 10 лет. Из-за отсутствия таких проверок невозможно оценить реальное состояние здания, что создает потенциальную угрозу для жизни и здоровья детей.Теперь учреждение обязано провести полное техническое обследование, а прокуратура будет контролировать исполнение этого решения.