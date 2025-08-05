Обвиняемый полностью признал свою вину.

В Петушинский районный суд рассмотрит уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в двух ограблениях одного и того же магазина с разницей всего в два часа.следствия, в июне 2025 года мужчина выпивал дома, а потом решил пойти в ближайший сетевой магазин, чтобы украсть алкоголь. Взяв с полки несколько бутылок, он проигнорировал попытки сотрудника его остановить и скрылся. Спустя всего два часа он вернулся в тот же магазин, взял еще несколько бутылок, но на этот раз его уже ждали.Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.