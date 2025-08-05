Специалисты МКУ ЦУГД продолжают улучшать дорожную инфраструктуру Владимира. Накануне приводился ремонт моста в Оргтруде и отсыпка дорог на нескольких улицах города, сообщили в городском

Специалисты МКУ ЦУГД продолжают улучшать дорожную инфраструктуру Владимира. Накануне приводился ремонт моста в Оргтруде и отсыпка дорог на нескольких улицах города, сообщили в городском ЦУГД. Отсыпка крошкой дороги в Оргтруде выполнялась от улицы Молодежная до улицы Пушкина, также и в других районах – к 47 школе и к дому 7а по улице Молодежной. Помимо этого