Рассказываем, где нельзя будет проехать.

Во Владимире на две недели перекроют дороги из-за съемок второго сезона сериала «Дети перемен». Об этом сообщили в администрации города.Ограничения движения будут действовать:⦁ 6 августа, 15:00-20:00 – ул. Подбельского⦁ 9 августа, 13:00-17:30 – ул. Усти-на-Лабе⦁ 11 августа, 18:00-23:00 – ул. Усти-на-Лабе⦁ 13 августа, 19:00 – 14 августа, 04:00 – ул. Княгининская«Дети перемен» – криминальная драма о 90-х. Первый сезон вышел в ноябре прошлого года. Съемки проходили в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и во Владимире. Напомним, ранее мы писали, что