Рассказываем, где нельзя будет проехать.
Во Владимире на две недели перекроют дороги из-за съемок второго сезона сериала «Дети перемен». Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения движения будут действовать:
⦁ 6 августа, 15:00-20:00 – ул. Подбельского
⦁ 9 августа, 13:00-17:30 – ул. Усти-на-Лабе
⦁ 11 августа, 18:00-23:00 – ул. Усти-на-Лабе
⦁ 13 августа, 19:00 – 14 августа, 04:00 – ул. Княгининская
«Дети перемен» – криминальная драма о 90-х. Первый сезон вышел в ноябре прошлого года. Съемки проходили в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и во Владимире. Напомним, ранее мы писали, что