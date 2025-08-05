Стоимость стоянки составляет 40 рублей в час.

Во Владимире в тестовом режиме заработали новые платные парковки. Они расположены на улицах Княгининской, Девической, Ильича, Никитской, 1-й и 2-й Никольских.Стоимость стоянки составляет 40 рублей в час. Оплата взимается с 08:00 до 20:00. В воскресные и праздничные дни парковка останется бесплатной.Для оплаты необходимо воспользоваться сайтом или мобильным приложением. На въезде на каждую парковку размещена табличка с QR-кодом. Отсканировав его, водитель может перейти на нужный ресурс, где в течение 15 минут должен будет ввести данные своего автомобиля и оплатить предполагаемое время стоянки. Также предусмотрена постоплата при выезде с парковки.