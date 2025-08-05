Операция была необходима, чтобы избежать дальнейшего блокирования сустава.

Во Владимирском Областном центре спецмедпомощи врачи успешно провели эндоскопическую операцию 14-летней девочке с редким заболеванием — болезнью Кёнига.Заболевание, которое проявляется отмиранием участка кости и хряща в суставе, вероятнее всего, спровоцировала травма из-за активного занятия боевыми искусствами и гимнастикой.По врача-травматолога-ортопеда Валерия Красильникова, операция была необходима, чтобы избежать дальнейшего блокирования сустава и постоянных болей. Она длилась около 50 минут и прошла под спинномозговой анестезией. Врачи удалили фрагмент кости и зачистили рубцовую ткань, что позволит стимулировать кровоснабжение.Следующие четыре недели девочка будет передвигаться на костылях, а затем начнется период восстановления. Сама пациентка уверена, что после операции сможет вновь заниматься спортом, бегать и прыгать.