В результате аварий два человека погибли.

По Госавтоинспекции, за прошедшую неделю на дорогах Владимирской области произошло 34 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий два человека погибли, а ещё 49 получили травмы различной степени тяжести.Сотрудники ГИБДД также зафиксировали 324 случая ДТП с материальным ущербом. За неделю было задержано 95 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.Один из смертельных случаев произошел в Петушинском районе: водитель автомобиля «Мицубиси» съехал с трассы М-7 «Волга» и врезался в стоящий на обочине полуприцеп. От полученных травм мужчина скончался на месте.