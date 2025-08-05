За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 65 жителей Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 39 миллионов рублей. Из пресс-релиза

За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 65 жителей Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 39 миллионов рублей. Из пресс-релиза правительства области Самыми распространёнными схемами обмана со стороны дистанционных преступников по-прежнему остаются «дополнительный заработок на онлайн-инвестициях», «перевод денег на безопасный счёт», «соучастие в мошенничестве/переводе денег на иностранные счета». В пресс-службе УМВД России по