Во Владимирской области 36-летняя женщина подозревается в убийстве своей знакомой.

В Гусь-Хрустальном произошло ужасающее преступление, которое потрясло местных жителей. 36-летняя женщина подозревается в убийстве своей знакомой, которой она нанесла более 60 ножевых ранений. Следователи считают, что к трагедии привел конфликт на фоне алкогольного опьянения. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Агрессивная гостьяВсе началось рано утром 18 июля, около 05:30. Обвиняемая в состоянии сильного алкогольного опьянения пришла в общежитие на улице Добролюбова к своей 54-летней знакомой. Встретившись с ней и ее сожителем, агрессивная гостья устроила скандал, и мужчина выгнал ее из комнаты.Когда сожитель хозяйки ушел на работу, злоумышленница вернулась. По всей видимости, она дождалась момента, чтобы остаться с женщиной наедине. После этого и произошла жуткая расправа. По версии следствия, обвиняемая нанесла своей приятельнице более 60 ножевых ранений, в результате чего та скончалась на месте.«Я зарезала человека»Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемая приняла хладнокровное решение: она переоделась в вещи, которые нашла в комнате убитой, а свою окровавленную одежду и два ножа, которыми, предположительно, было совершено убийство, спрятала в свой рюкзак.Однако план провалился из-за соседа. Выйдя из комнаты, она зашла к нему и в шоке призналась: «Я зарезала человека». Услышав это и увидев тело, сосед тут же запер ее в коридоре и попросил коменданта общежития вызвать полицию. Он смог удержать ее до приезда правоохранителей.Задержали с поличнымКогда на место прибыли сотрудники уголовного розыска, им оставалось только задержать женщину, которую уже удерживал бдительный сосед. В ее рюкзаке были найдены окровавленная одежда и те самые два ножа.«При задержании в рюкзаке последней обнаружена одежда со следами крови и два ножа. Несмотря на это, женщина вину не признала, выдвинув версию о том, что в квартиру пришли трое неизвестных», — подробности в Следственном комитете Владимирской области.Источники в правоохранительных органах уточняют, что обвиняемая склонна к запоям и в состоянии алкогольного опьянения становится опасной. Кроме того, она уже была судима за причинение тяжких телесных повреждений. Есть предположение, что в момент убийства женщина находилась в состоянии «белой горячки», сообщает «».В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На время расследования она будет находиться под стражей. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, допросы свидетелей и другие следственные действия, чтобы установить все обстоятельства и мотивы этого жестокого преступления.