Жители городов и сёл Владимирской области продолжают принимать активнейшее участие в губернаторской программе софинансирования «30 на 70». Граждане сами решают, какие улучшения необходимы для их родной территории, и собирают 30% от суммы, нужной на реализацию проекта. Остальное — добавляет региональный бюджет.Как отметил в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, по программе «30 на 70» в области устанавливаются памятники, благоустраиваются парки и скверы, ремонтируются дороги и решается масса других насущных проблем.«Так, в Гороховецком районе при помощи губернаторской поддержки разработан проект газификации деревни Митино. Строительство этого объекта уже в планах текущего года. Изготовлен проект газификации и для деревни Денисово. Включились жители деревни Хорошево. Из областного бюджета для реализации народной инициативы выделена сумма в 1,6 миллиона рублей, именно на разработку проекта газификации», — рассказал парламентарий.Благодаря программе софинансирования в посёлке Пролетарском МО Денисовское благоустроят территорию и установят мемориал воинам, погибшим в локальных войнах, а в деревнях Фоминского сельского поселения — скосят сорную траву.Кроме того, в рамках реализации программы «30 на 70» жители Гусь-Хрустального получат 1,7 млн рублей на установку новых окон в образовательных учреждениях, ремонт съезда по улице Транспортной и обновление баскетбольных стоек в спортшколе имени А.В. Паушкина.«Приятно, когда появляются новые возможности для благоустройства и улучшения жизни людей. Нужны только инициативы и личный вклад, тогда область поможет осуществить задуманное», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.