Певица Любовь Успенская похвасталась
снимком со своей любимой музыкальной группой. По словам поклонников, 64-летняя
звезда выглядит лучше молодой коллеги по цеху.
Певица Любовь Успенская похвасталась
снимком со своей любимой музыкальной группой. По словам поклонников, 64-летняя
звезда выглядит лучше молодой коллеги по цеху.
В своем Instagram Любовь
опубликовала снимок, на котором она запечатлена в окружении коллектива
поп-группы "А’Студио". Рядом с певицей стоят: солистка Кети Топурия и клавишник
Байгали Серкебаев.
"Моя любимая группа и супе
музыканты спели мою крутую песню, это была сложная песня, но очень круто, люблю
А -студия, горжусь (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Успенская под фото.
Поклонники отметили, что
31-летняя Топурия выбрала очень неудачный наряд и выглядит вульгарно. По словам
пользователей соцсети, так нарочито выставлять грудь – это попросту неприлично.
"Топурия скоро голой выйдет
на сцену", "Где одевается солистка а-студио? То в памперсах, то в таком
платье, которое вот вот спадет", "Можно было и без платья, что уж там",
"Господи,что с Кети,осунулась", "У солистки через чур откровенный наряд.
Я не ханжа,но это слишком..." – писали интернет–обыватели.
Меж тем, фоловеры отметили,
что на фоне разодетой Кэти Любовь в нежном белом платье выглядит как утонченная
леди. "Элегантная Любовь Успенская!", "Любовь умница,А на кети и
смотреть не хочется, лучше выйти голой", "А так Любовь вы всегда
прекрасны...обожаю вас...Ваш голос и ваши наряды....", "Вы очень
красивая 😍😍😍 даже через экран телефона чувствуется ваша энергия и доброта
👍✌️😘", – осыпали фолловеры комплиментами звезду.