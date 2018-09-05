Певица Любовь Успенская похвасталась снимком со своей любимой музыкальной группой. По словам поклонников, 64-летняя звезда выглядит лучше молодой коллеги по цеху.

Певица Любовь Успенская похвасталасьснимком со своей любимой музыкальной группой. По словам поклонников, 64-летняязвезда выглядит лучше молодой коллеги по цеху.В своем Instagram Любовьопубликовала снимок, на котором она запечатлена в окружении коллективапоп-группы "А’Студио". Рядом с певицей стоят: солистка Кети Топурия и клавишникБайгали Серкебаев."Моя любимая группа и супемузыканты спели мою крутую песню, это была сложная песня, но очень круто, люблюА -студия, горжусь (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Успенская под фото.Поклонники отметили, что31-летняя Топурия выбрала очень неудачный наряд и выглядит вульгарно. По словампользователей соцсети, так нарочито выставлять грудь – это попросту неприлично."Топурия скоро голой выйдетна сцену", "Где одевается солистка а-студио? То в памперсах, то в такомплатье, которое вот вот спадет", "Можно было и без платья, что уж там","Господи,что с Кети,осунулась", "У солистки через чур откровенный наряд.Я не ханжа,но это слишком..." – писали интернет–обыватели.Меж тем, фоловеры отметили,что на фоне разодетой Кэти Любовь в нежном белом платье выглядит как утонченнаяледи. "Элегантная Любовь Успенская!", "Любовь умница,А на кети исмотреть не хочется, лучше выйти голой", "А так Любовь вы всегдапрекрасны...обожаю вас...Ваш голос и ваши наряды....", "Вы оченькрасивая 😍😍😍 даже через экран телефона чувствуется ваша энергия и доброта👍✌️😘", – осыпали фолловеры комплиментами звезду.