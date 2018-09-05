Готовимся к полумарафону. Он пройдет в субботу, 8 сентября. Во втором полумарафоне Золотые ворота примут участие 5 тысяч любителей бега. Для сравнения, в прошлом году в соревновании приняло участие около 3, 5 тысяч людей. Участниками полумарафона станут спортсмены из 39 регионов России. Также ждут гостей из Мексики, Польши и ЮАР. Подробнее расскажет Игорь Липский.

Готовимся к полумарафону. Он пройдет в субботу, 8 сентября. Во втором полумарафоне "Золотые ворота" примут участие 5 тысяч любителей бега. Для сравнения, в прошлом году в соревновании приняло участие около 3, 5 тысяч людей. Участниками полумарафона станут спортсмены из 39 регионов России. Также ждут гостей из Мексики, Польши и ЮАР. Подробнее расскажет Игорь Липский.Торжественное открытие полумарафона запланировано на 10:00 на Соборной площади. Отсюда же будет дан старт. Дистанций пять: 300 метров, 600 метров, 3 километра, 10 километров и, собственно, полумарафонская. В этом году трассу немного изменили - добавили "петли".Денис Храмов, специалист управления по физической культуре и спорту: "Старт будет дан в сторону Золотых ворот. Движение будет по левой стороне. Поднимаются они в Студёную Гору, разворачиваются, бегут вниз со Студёной Горы и поворачивают на улицу Никитскую. Дальше у нас совсем недавно открылся уникальный, красивейший сквер Гоголя. Его они оббегают, поворачивают направо и дальше продолжают движение".Также трасса затронет ул. Герцена рядом со школой №14. Благодаря этому, один круг полумарафона от "Соборки" до площади Фрунзе и обратно составит 7 км. Спортсменам придётся пробежать 3 таких круга. На Соборной площади участников будет ждать горячее питание и вода. А на самой трассе 2 точки с водой, чтобы освежиться. Среди участников как ученики легкоатлетических школ, студенты, школьники и ветераны, так и просто любители бега. По словам организаторов, это мероприятие поможет нашему городу в развитии туризма.Артём Куфтырёв, участник владимирского полумарафона Золотые ворота: "Такие мероприятия объединяют в себе как состязание, так и такую глобальную "тусовку" активных спортивных людей. Потому что за места борются пару десятков человек, а все остальные приезжают ради эмоций, ради того, чтобы путешествовать, смотреть новые места и участвовать вот в таких мероприятиях".На полумарафонской дистанции - призовой фонд 94 тысячи рублей. Сумму разделят на 12 человек: 6 мужчин и 6 женщин, которые финишируют первыми. В соревновании может участвовать любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте полумарафона, выбрать дистанцию и отплатить стартовый взнос: от 700 рублей до 1500 тысяч, в зависимости от дистанции. Для получения стартового пакета в день забега нужно предъявить документ, удостоверяющий вашу личность, и предоставить медицинскую справку, подтверждающую, что вы здоровы.Денис Храмов, консультант управления по физической культуре и спорту: "В стартовый пакет входит номер, электронный чип для хронометража и медаль участника уникальная, с нашим логотипом".Электронная регистрация участников закончится в четверг, 6 сентября. Но заявиться можно и в день полумарафона в 9:00 на Соборной площади. В связи с забегами в субботу, с 7:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по улицам Никитской, Златовратского, Герцена, Спортивному переулку, а также по Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской - от Студёной Горы до площади Фрунзе. Водителей просят заранее планировать маршруты объезда.