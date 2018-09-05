Фил Браун продемонстрировал абсурдность поведения соотечествнников, которые начали сжигать кроссовки Nike, узнав, что компанию начал представлять непатриотичный футболист Колином Каперник. Американец поджег обувь прямо на себе и написал, что оказался в больнице.

Фил Браун продемонстрировал абсурдность поведения соотечествнников, которые начали сжигать кроссовки Nike, узнав, что компанию начал представлять непатриотичный футболист Колин Каперник. Американец поджег обувь прямо на себе и написал, что оказался в больнице.Браун опубликовал в своем "Твиттере" фотографии, на которых он стоит в горящих кроссовках. Позже мужчина разместил фото обуглившихся ступней, которое, по его словам, он сделал в больнице.Please RT #Mustard #Nike #BigandRich @johnrich #USA pic.twitter.com/fT3iSiPove— Phil Braun (@playazball) September 4, 2018Несмотря на откровенно сатирический характер постов американца, многие восприняли его пост как искренний поступок республиканца и патриота.Даже после того, как один из читателей мужчины отметил, что фотография ступней с ожогами сделана четыре года назад и взята Брауном из Интернета, о нем продолжии писать как о стороннике бойкота Nike.Как бы то ни было, достаточно почитать "Твиттер" американца, чтобы понять, что он все время высмеивает глупые тренды и нетерпимость.