Лондонский Арсенал заинтересован в услугах колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. Канониры готовы сделать предложение мадридскому Реалу, который владеет правами на игрока. На данный момент Хамес арендован мюнхенской Баварией.

Лондонский "Арсенал" заинтересован в услугах колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. "Канониры" готовы сделать предложение мадридскому "Реалу", который владеет правами на игрока. На данный момент Хамес арендован мюнхенской "Баварией".Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Calciomercato, чтобы приобрести хавбека, англичане готовы раскошелиться на 50 миллионов евро. В свою очередь, "Королевский клуб" готов согласиться на продажу колумбийца за такую сумму. При этом согласно интернет порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро."Реал" приобрел Хамеса у "Монако" в 2014 году, а в 2017 году отдал его в аренду мюнхенскому клубу.