Побывали в Театральном лабиринте. Так называется новый образовательный форум, который впервые прошёл во Владимирской области. Его участники - работники театров кукол из разных уголков России. Они приехали, чтобы пообщаться с нашими специалистами и побывать на лекциях от ведущих театральных деятелей страны. Как меняется современный театр кукол и почему на спектаклях всё чаще можно встретить взрослых зрителей? На площадках форума побывала Маргарита Махрова.

Побывали в "Театральном лабиринте". Так называется новый образовательный форум, который впервые прошёл во Владимирской области. Его участники - работники театров кукол из разных уголков России. Они приехали, чтобы пообщаться с нашими специалистами и побывать на лекциях от ведущих театральных деятелей страны. Как меняется современный театр кукол и почему на спектаклях всё чаще можно встретить взрослых зрителей? На площадках форума побывала Маргарита Махрова.Их секретное оружие - голос, интонация и произношение. На этом занятии артисты-кукольники оттачивают мастерство вместе со специалистом по сценической речи из Петербурга. Они учатся создавать неповторимые "звуковые" образы для своих кукольных персонажей.Марина Смирнова, профессор кафедры сценической речи института сценических искусств (г. Санкт-Петербург): "Я пытаюсь расширить палитру видов речевой характерности, которые они могут использовать дальше в своей работе. Один из самых универсальных речевых аппаратов должен быть именно у актёров театра кукол, потому что, когда драматический артист говорит и мы узнаём его - это прекрасно, говорим: "это же тот самый, известный актёр!"; а вот артист театра кукол, который порой в одном спектакле играет сразу несколько героев, его никто не должен узнавать"."Нюансы, кукла живая, она работает, она неожиданная".А это мастер-класс от Нелли Поляковой. В театральном мире она настоящая легенда: более полувека работает художником-постановщиком. На счету Нелли Ивановны оформление более сотни спектаклей в разных городах России и мира. Кстати, с нашим театром кукол у неё давняя дружба, и сказочные постановки среди них: "Конёк-горбунок", "Царевна-лягушка". Секрет успеха - в искренности и общей гармонии спектакля, уверена Нелли Ивановна, тогда работа смотрится единым целым.Нелли Полякова, художник-постановщик, театральный деятель (г. Санкт-Петербург): "Если драматургия интересна и хочется всем её делать, то у всех и вдохновение появляется. Если вспомнить лучшие спектакли Образцова, там показывали, как актёры работают за кулисами, там по три-четыре актёра вели одну куклу, каждую ножку и ручку, теперь такого не встретишь почти".О секретах театрального действа, работе над спектаклем, актёрском мастерстве и даже управлении театром во Владимире рассказывают настоящие знатоки своего дела из Москвы и Петербурга. А география участников широкая: от Брянска и Волгограда до Ижевска и Кирова. Они готовы учиться и уверены, что в современном мире кукольные театры особенно нужны людям.Янина Дрейлих, главный режиссёр театра кукол г. Тольятти: "Сейчас очень интересное время, именно мы, я думаю, театралы, можем что-то изменить и сказать в такой ненавязчивой форме. Иногда вот у нас на спектакле детском двое взрослых: мама, папа и ребёнок, хочется сказки, сказки - добра, тепла".Межрегиональный образовательный форум для театров кукол в нашей области решили провести впервые. Одна из главных задач - укрепить творческие связи между театрами страны.Марина Протасова, главный режиссёр Владимирского областного театра кукол: "Важно, чтобы люди, которые работают в театре, да где угодно, поддерживали своё мастерство, свой профессиональный уровень. К нам приехали специалисты из 12 городов России, театры направили к нам своих специалистов".Кстати, в рамках форума участникам и преподавателям форума показали новый захватывающий спектакль Тэдди режиссера Никиты Шмитько. В нём используются современные театральные технологии. Постановка будет одной из громких премьер нового сезона.