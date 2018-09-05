Автоприбор не только сохранит существующее производство, но будет наращивать мощности. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказало руководство завода. По словам гендиректора уже нового предприятия - Научно-производственного комплекса Автоприбор, практически все сотрудники уже устроены в новую компанию с повышением зарплаты. Почему часть старого коллектива не получила работу на новом предприятии, какие детали скоро начнут делать на Автоприборе и куда собираются поставлять новую продукцию - расскажет Оксана Любимова.

Автоприбор не только сохранит существующее производство, но будет наращивать мощности. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказало руководство завода. По словам гендиректора уже нового предприятия - "Научно-производственного комплекса "Автоприбор", практически все сотрудники уже устроены в новую компанию с повышением зарплаты. Почему часть старого коллектива не получила работу на новом предприятии, какие детали скоро начнут делать на "Автоприборе" и куда собираются поставлять новую продукцию - расскажет Оксана Любимова.Сейчас в мастерских "Автоприбора" ничего не напоминает о недавних волнениях на заводе. Еще в конце мая дальнейшая работа предприятия была под большим вопросом, а почти тысяча людей в один день получили извещения об увольнении в связи с ликвидацией предприятия. После стихийной акции протеста сотрудников на проходной завода, внимания прессы и вмешательства в ситуацию руководства региона, людей вернули на рабочие места, пообещав решить проблему. Спустя три с половиной месяца руководство уже нового предприятия - "Научно-производственного комплекса "Автоприбор" рассказывает о новом инвесторе, новых условиях и грандиозных планах на будущее. Самое главное, по словам генерального директора, завод остался стратегическим партнером крупнейших предприятий автомобильной промышленности.Инесса Хорошаева, генеральный директор ООО "НПК "Автоприбор": "У нас уже заключены договоры на поставки автокомпонентов на "ГАЗ", на "ПАЗ" , "Камаз", "УАЗ" и на 39 оборонных заводов. В первый месяц работы, то есть за август, мы уже поставили продукцию на сумму более 100 миллионов рублей".Промышленные корпуса, оборудование, земли выкупила московская компания "СОТА". Новый собственник пообещал сохранить профиль предприятия и повысить сотрудникам зарплату. Пока, по словам заводчан, все обязательства выполнены.Елена Слуханова, сотрудник ООО "НКП "Автоприбор": "В данный момент да. Сейчас у нас работа появилась, планы большие. Так что налаживается. Зарплату повысили. Это уже хорошо. И работы много стало. Есть работа. Это самое главное для нас".После продажи завода на новое предприятие перешли практически все сотрудники. По словам директора по персоналу, те, кто не заключили договор с новым собственником, в основном это работающие пенсионеры, приняли такое решение сами.Наталья Иванова, директор по персоналу ООО "НКП "Автоприбор": "Кто-то вообще не захотел больше продолжать трудовую деятельность. Тут весна, лето, внуки, дачи. Некоторые сотрудники сразу трудоустроились в другие юрлица. Мы сейчас ведем набор нового персонала с соответствующими компетенциями. Наши вакансии размещены на ресурсах. Мы ведем поиск, нам нужны и рабочие профессии, сейчас мы набираем и инженерно-технический персонал".В ближайшем будущем на "Автоприборе" намерены увеличивать объемы производства и наладить выпуск новых деталей для автопрома. Ставка по-прежнему на системы стеклоочистки. Новый собственник уже пообещал выделить 35 миллионов на закупку нового оборудования для покраски рычагов и щеток стеклоочистителей. Это позволит соответствовать требованиям автоконцернов, в том числе и "Автоваза". Среди новых разработок "Автоприбора" - детали для стеклоочистки панорамных окон автобусов, и на это у предприятия большие планы.Алексей Зайцев, директор по производству ООО "НПК "Автоприбор": "Такого габарита, такого размера рычагов стеклоочистителей до этого мы не производили. В дальнейшем мы планируем такие рычаги предлагать как "Волгабас", "ЛиАЗ" и так далее".В перспективе на предприятии планируют начать производство продукции, не связанной с автопромом, например, светодиодного оборудования. В целом же новые собственники готовы инвестировать в развитие предприятия 150 миллионов рублей.