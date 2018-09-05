Автоприбор не только сохранит существующее производство, но будет наращивать мощности. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказало руководство завода. По словам гендиректора уже нового предприятия - Научно-производственного комплекса Автоприбор, практически все сотрудники уже устроены в новую компанию с повышением зарплаты. Почему часть старого коллектива не получила работу на новом предприятии, какие детали скоро начнут делать на Автоприборе и куда собираются поставлять новую продукцию - расскажет Оксана Любимова.
Автоприбор не только сохранит существующее производство, но будет наращивать мощности. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказало руководство завода. По словам гендиректора уже нового предприятия - "Научно-производственного комплекса "Автоприбор", практически все сотрудники уже устроены в новую компанию с повышением зарплаты. Почему часть старого коллектива не получила работу на новом предприятии, какие детали скоро начнут делать на "Автоприборе" и куда собираются поставлять новую продукцию - расскажет Оксана Любимова.
Сейчас в мастерских "Автоприбора" ничего не напоминает о недавних волнениях на заводе. Еще в конце мая дальнейшая работа предприятия была под большим вопросом, а почти тысяча людей в один день получили извещения об увольнении в связи с ликвидацией предприятия. После стихийной акции протеста сотрудников на проходной завода, внимания прессы и вмешательства в ситуацию руководства региона, людей вернули на рабочие места, пообещав решить проблему. Спустя три с половиной месяца руководство уже нового предприятия - "Научно-производственного комплекса "Автоприбор" рассказывает о новом инвесторе, новых условиях и грандиозных планах на будущее. Самое главное, по словам генерального директора, завод остался стратегическим партнером крупнейших предприятий автомобильной промышленности.
Инесса Хорошаева, генеральный директор ООО "НПК "Автоприбор": "У нас уже заключены договоры на поставки автокомпонентов на "ГАЗ", на "ПАЗ" , "Камаз", "УАЗ" и на 39 оборонных заводов. В первый месяц работы, то есть за август, мы уже поставили продукцию на сумму более 100 миллионов рублей".
Промышленные корпуса, оборудование, земли выкупила московская компания "СОТА". Новый собственник пообещал сохранить профиль предприятия и повысить сотрудникам зарплату. Пока, по словам заводчан, все обязательства выполнены.
Елена Слуханова, сотрудник ООО "НКП "Автоприбор": "В данный момент да. Сейчас у нас работа появилась, планы большие. Так что налаживается. Зарплату повысили. Это уже хорошо. И работы много стало. Есть работа. Это самое главное для нас".
После продажи завода на новое предприятие перешли практически все сотрудники. По словам директора по персоналу, те, кто не заключили договор с новым собственником, в основном это работающие пенсионеры, приняли такое решение сами.
Наталья Иванова, директор по персоналу ООО "НКП "Автоприбор": "Кто-то вообще не захотел больше продолжать трудовую деятельность. Тут весна, лето, внуки, дачи. Некоторые сотрудники сразу трудоустроились в другие юрлица. Мы сейчас ведем набор нового персонала с соответствующими компетенциями. Наши вакансии размещены на ресурсах. Мы ведем поиск, нам нужны и рабочие профессии, сейчас мы набираем и инженерно-технический персонал".
В ближайшем будущем на "Автоприборе" намерены увеличивать объемы производства и наладить выпуск новых деталей для автопрома. Ставка по-прежнему на системы стеклоочистки. Новый собственник уже пообещал выделить 35 миллионов на закупку нового оборудования для покраски рычагов и щеток стеклоочистителей. Это позволит соответствовать требованиям автоконцернов, в том числе и "Автоваза". Среди новых разработок "Автоприбора" - детали для стеклоочистки панорамных окон автобусов, и на это у предприятия большие планы.
Алексей Зайцев, директор по производству ООО "НПК "Автоприбор": "Такого габарита, такого размера рычагов стеклоочистителей до этого мы не производили. В дальнейшем мы планируем такие рычаги предлагать как "Волгабас", "ЛиАЗ" и так далее".
В перспективе на предприятии планируют начать производство продукции, не связанной с автопромом, например, светодиодного оборудования. В целом же новые собственники готовы инвестировать в развитие предприятия 150 миллионов рублей.