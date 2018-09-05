Российский баскетболист Глеб Бейгельзимер накануне старта нового сезона оказался без клуба по неординарной причине. Спортсмен, выступавший за Чебоксарских ястребов из Суперлиги-2, остался без работы из-за его превосходства в мастерстве над партнерами.

Российский баскетболист Глеб Бейгельзимер накануне старта нового сезона оказался без клуба по неординарной причине. Спортсмен, выступавший за "Чебоксарских ястребов" из Суперлиги-2, остался без работы из-за его превосходства в мастерстве над партнерами."Когда я спросил о причине увольнения, мне сказали так: "Уровень твоей игры выше, чем уровень команды, тебе надо найти клуб сильнее", – написал в своем личном Instagram Бейгельзимер. – Это было сказано при всей команде и руководстве, поэтому я ничего не придумываю. Увольнять игрока накануне старта чемпионата — это по-свински, ведь летом я даже не рассматривал другие варианты с клубами. Все лето и сборы меня заверяли в том, что я нужен команде, тренер говорил, что ему нужна будет моя помощь, а теперь получилось, что эти слова оказались враньем".Публикация от Глеб ⛹️