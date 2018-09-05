При поддержке федерального проекта Театры – детям с 18 ноября по 4 декабря пройдет Большой детский фестиваль, главой оргкомитета которого стал художественный руководитель Московского губернского театра, народный артист России Сергей Безруков. В этом году фестиваль пройдет на восьми московских площадках.

При поддержке федерального проекта "Театры – детям" с 18 ноября по 4 декабря пройдет Большой детский фестиваль, главой оргкомитета которого стал художественный руководитель Московского губернского театра, народный артист России Сергей Безруков. В этом году фестиваль пройдет на восьми московских площадках.Особое внимание будет уделено постановкам, связанным с классическими произведениями русской литературы. "Нам подали 151 заявку, это претенденты из 11 республик, а также театры из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Владимира, Новосибирска", — рассказал Сергей Безруков.В свою очередь генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова сообщила о увеличении количества гастролирующих детских театров. Так, за прошедший 2017 год в крупнейшей театральной программе страны "Большие гастроли" приняли участие 100 детских и молодежных театров, из них 67 театров кукол. В 2018 году их стало уже 105, а на участие в программе следующего года на сегодняшний момент поданы уже более 250 заявок.Кроме того, количество показов спектаклей гастролирующих детских театров выросло на 30% при сохранении объема финансирования. По словам Булуковой, развитие гастрольного процесса способствует обмену опытом среди театральных деятелей и повышает общий уровень детских театров России, а лучшими рекомендациями программе становятся положительные отзывы руководителей театров и зрителей.На поддержку детских театров правительством РФ выделено более одного миллиарда рублей. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова на пресс-конференции, посвященной мерам государственной поддержки детских театров в России.Проект "Театры-детям" был запущен в сентябре 2017 года, когда в федеральном бюджете было заложено 300 миллионов. Проект поддержал президент РФ, а также Министерство культуры РФ, и в 2018 году из федерального бюджета были выделены дополнительные средства. За год участниками проекта стали 143 театра из 78 регионов России.По мнению Казаковой, конечная цель проекта — увеличение количества детей, которые посещают театры. По итогам первого года в некоторых регионах страны было достигнуто существенное увеличение аудитории детских театров – так, на 83% увеличилось количество посетителей детских театров в Санкт-Петербурге."В проекте приняли участие почти 150 театров юного зрителя и театров кукол России, которые получили от 1 до 4 миллионов рублей", — добавил директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Андрей Малышев. Поддержка подразумевает не только обновление материально-технической базы, но и обширную гастрольную программу. По его мнению, проект способствует возрождению детских и молодежных театров в регионах страны.Федеральная программа "Большие гастроли" существует с 2014 года по инициативе президента Владимира Путина. Благодаря ей проходят масштабные гастроли ведущих театров страны во всех 85 субъектах РФ от Дербента до Чукотки. Проект "Большие гастроли для детей и молодежи" как отдельное направление федеральной программы был запущен в 2017 году благодаря поддержке проекта "Театры-детям". Партнером программы является Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", благодаря которому на многие спектакли зрители могут попасть бесплатно.