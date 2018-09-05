Помощники артиста обманывают его. Они просят за интервью с певцом деньги.

Помощникиартиста обманывают его. Они просят за интервью с певцом деньги.Судя по всему,перенесший некоторое время назад инсульт исполнитель ничего об этом не знает. Онлично сказал в телефонном разговоре, что с удовольствием даст представителямСМИ интервью, даже пригласив их к себе домой.Но не тут-то было. Вечеромтрубку уже артист не снимал. Планы нарушил предприимчивый администратор БорисаМоисеева Сергей."Почему по поводу интервью вы звоните сначала ему, а не мне? Это —первое. Второе: о чем вы с ним договорились? Вы предложили Борису Михайловичугонорар? Нет? А кто забесплатно будет это делать, скажите мне?!", – цитирует помощникапевцаDailyStorm.Узнав, что певец ужесогласился, Сергей лишь ухмыльнулся. Мол, все равно больше не дозвонитесь. Атак – 333 тысячи, и проблема закрыта.Поэт и либретист АлександрВулых, написавший десятки песен для звезд российской эстрады, абсолютно уверенв том, что никто не готов платить знаменитостям за интервью хоть кто-то готовплатить."Те, кто думает, что заих откровения кто-то даст денег, или больные люди, или престарелые кумирыпозавчерашних дней, которым действительно не на что жить… Только это не проБориса Моисеева! Наоборот. Он рвался на эти интервью, ему всегда хотелось, чтобыо нем говорили как можно больше", – заявил Вулых.