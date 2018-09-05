Покалечиться на пути в больницу. Такая опасность угрожает каждому пациенту стоматологической поликлиники в Юрьевце. У центрального входа в здание разваливается лестница. Но вместо того чтобы отремонтировать, аварийные ступеньки закрыли деревянными поддонами. Когда в больницу можно будет ходить без риска для здоровья? Выясняли мои коллеги.

Покалечиться на пути в больницу. Такая опасность угрожает каждому пациенту стоматологической поликлиники в Юрьевце. У центрального входа в здание разваливается лестница. Но вместо того чтобы отремонтировать, аварийные ступеньки закрыли деревянными поддонами. Когда в больницу можно будет ходить без риска для здоровья? Выясняли мои коллеги.(мкр. Юрьевец)Оградительная лента на аварийном участке лестницы уже выцвела от времени. Ступеньки на входе в стоматологию обрушились еще зимой. Но вместо того чтобы сделать ремонт, обвал замаскировали деревянными поддонами, как с овощного рынка. Пройти теперь можно лишь по проходу в метр шириной. У Надежды в руках 2 трости, ей с больными ногами по этой лестнице подняться практически нереально.Надежда Кирсанова, пациентка стоматологической поликлиники: "Даже подержаться не за что. Вот так скользнет клюшка, и полетишь назад. Потихоньку и поднимаешься. Очень страшно. Здесь все отваливается, вся боковина. А вдруг провалится все вниз?"Такая удручающая картина прямо на задворках современного центра гемодиализа. Его с помпой в 2016 году открывала сама губернатор. Ездить сюда должны были пациенты со всей области. Но вот что они видят на подходе к больнице. Другого входа в Юрьевецкую стоматологию нет. И самое обидное, говорят люди, зубные врачи здесь хорошие, на приём к ним приезжают со всех районов города.Надежда Морозова, пациентка стоматологической поликлиники: "И как дальше жить с такими ступеньками? Хорошо, я понимаю, мы поднялись, а выйти не сможем, они развалились! Или пришли на работу сотрудники, а войти туда невозможно, что делать будем? Как выйти из этой ситуации? По-моему, она очень легко решаема, просто, наверно, не доходят руки или нет желания у чиновников заняться этим вопросом".Сами медики от этой ситуации тоже страдают, но говорить на камеру боятся. Вот всё, что нам удалось узнать о судьбе аварийной лестницы.Вениамин Малышев, заведующий стоматологической поликлиникой: "Служебные записки писали мы, это уже у нас длится с января месяца. Обещания давали нам, все это переводилось на 2019 год, но я думаю, что раз главврач у нас новый пришел, то это все решится быстрее".Стоматологическая поликлиника в Юрьевце относится к гор.больнице № 6. Её бывший главврач Марина Крылова сейчас под следствием. Медика подозревают в крупном мошенничестве. Якобы Крылова составляла ложную документацию для фирмы по техобслуживанию медоборудования. И в результате, по версии следствия, незаконно потратила 400 тысяч рублей. Когда уж тут думать о разрушенной лестнице? Табличка с именем Крыловой до сих пор висит на двери кабинета главврача. Но занимает его новый человек. Елена Михайлова в должности второй день, и пока ремонта аварийной лестницы обещать не может."Дайте мне хоть немножко времени. Я же только второй день. Второй день я еще только". - "А немножко это сколько? Вы можете сказать? Неделю, месяц, два". - "Не знаю. Может, и месяц, и два, и три".С пациентами пообещали держать контакт, взяли телефоны, чтобы известить о ходе дела. И уже сегодня в департаменте здравоохранения сообщили, что работы по укреплению лестницы проведут на этой неделе. В том числе, сделают новые перила. А вот капитального ремонта придется ждать до 2019 года. Для этого нужно выделить больнице бюджетные средства.