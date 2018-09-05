Разыскиваемые британскими спецслужбами отравители
Скрипалей – это резиденты Comedy Club
Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов. Так решили пользователи соцсетей, взглянув
на опубликованные Лондоном фотографии подозреваемых.
Разыскиваемые британскими спецслужбами "отравители"
Скрипалей – это резиденты Comedy Club
Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов. Так решили пользователи соцсетей, взглянув
на опубликованные Лондоном фотографии "подозреваемых".
Выдвинутая британскими властями версия отравления Скрипалей
изрядно повеселила пользователей. Они решили объединить усилия и помочь
спецслужбам в поисках преступников. Сличив появившиеся в Сети снимки с
фотографиями известных россиян, они быстро вычислили настоящие имена "фигурантов"
дела. Ими оказались резиденты Comedy Club
Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.
Добровольные помощники не только оперативно опубликовали
четкие фото разыскиваемых, но и восстановили шаг за шагом процесс подготовки к
акции. В частности, розлив ядовитого "Новичка" в емкости из-под духов
известного бренда.
Напомним, Лондон назвал имена и опубликовал фотографии двух
россиян, которых подозревают в покушении на Скрипалей. "Отравителями"
оказались некий Александр Петров и Руслан Боширов. А боевое отравляющее
вещество преступники якобы хранили во флаконе из-под духов Nina Ricci.
Рассказали "следователи" и о том, как выбирались
имена участникам акции. " -Кто там у русских есть, так чтоб вроде как всем
известно, но немного необычно? – Ну актеры например, Марат Башаров и Александр
Баширов. – Тогда пиши Руслан Баширов. – Сэр, может Боширов лучше? – Ок, пиши. А
второй пусть будет просто Александр Петров. Их там тысячи", -
реконструировал беседу сотрудников британской разведки пользователь под ником
"Голос Мордора".
Не затронуло общее веселье лишь самого Руслана Боширова.
Пользователь мессенджера Telegram
возмущен клеветой в свой адрес. "Мэй, ты дура?! Какая Nina Ricci, у меня
тройной одеколон всегда был", – обращается к британскому премьеру Терезе
Мэй Boshirov.