Разыскиваемые британскими спецслужбами отравители Скрипалей – это резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов. Так решили пользователи соцсетей, взглянув на опубликованные Лондоном фотографии подозреваемых.

Разыскиваемые британскими спецслужбами "отравители"Скрипалей – это резиденты Comedy ClubТимур Батрутдинов и Гарик Харламов. Так решили пользователи соцсетей, взглянувна опубликованные Лондоном фотографии "подозреваемых".Выдвинутая британскими властями версия отравления Скрипалейизрядно повеселила пользователей. Они решили объединить усилия и помочьспецслужбам в поисках преступников. Сличив появившиеся в Сети снимки сфотографиями известных россиян, они быстро вычислили настоящие имена "фигурантов"дела. Ими оказались резиденты Comedy ClubТимур Батрутдинов и Гарик Харламов.Добровольные помощники не только оперативно опубликоваличеткие фото разыскиваемых, но и восстановили шаг за шагом процесс подготовки какции. В частности, розлив ядовитого "Новичка" в емкости из-под духовизвестного бренда.Напомним, Лондон назвал имена и опубликовал фотографии двухроссиян, которых подозревают в покушении на Скрипалей. "Отравителями"оказались некий Александр Петров и Руслан Боширов. А боевое отравляющеевещество преступники якобы хранили во флаконе из-под духов Nina Ricci.Рассказали "следователи" и о том, как выбиралисьимена участникам акции. " -Кто там у русских есть, так чтоб вроде как всемизвестно, но немного необычно? – Ну актеры например, Марат Башаров и АлександрБаширов. – Тогда пиши Руслан Баширов. – Сэр, может Боширов лучше? – Ок, пиши. Авторой пусть будет просто Александр Петров. Их там тысячи", -реконструировал беседу сотрудников британской разведки пользователь под ником"Голос Мордора".Не затронуло общее веселье лишь самого Руслана Боширова.Пользователь мессенджера Telegramвозмущен клеветой в свой адрес. "Мэй, ты дура?! Какая Nina Ricci, у менятройной одеколон всегда был", – обращается к британскому премьеру ТерезеМэй Boshirov.