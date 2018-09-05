Фанаты поющей телеведущей Ольге Бузовой уверены, что уже знают победителя шоу. По словам поклонников, фаворит определился уже во второй серии.

Фанаты поющей телеведущей Ольге Бузовой уверены, что ужезнают победителя шоу. По словам поклонников, фаворит определился уже во второйсерии.Пользователи Сети уверены, что Ольга выбрала АлександраГринева. Якобы теперь, после окончания съемок, молодые люди счастливо живутвместе.Источником информации послужила бывшая возлюбленную другогоучастника – сыровара из Суздаля Дениса Лебедева. Девушка заявила в Сети ужеможно найти снимки, на которых Бузова и Гринев вместе. Отметим, что Dni.Ru так и не удалось найти эти фото.Также фанаты, которые внимательно смотрят шоу, отмечают, чтоОльга подсознательно выделяет Александра из толпы поклонников. Во втором выпускемужчина так и не появился на съемочной площадке, по крайней мере зрители не увиделиего на экране. Звездная невеста без конца спрашивала: "Где же Саша?" А после, разозлившись, заявила, что он может больше не возвращаться на проект, раз неспешит увидеть ее. Однако, когда молодой мужчина появился во время церемонии, поющаятелеведущая резко сменила гнев на милость и послала ему воздушный поцелуй, темсамым позволив остаться.Поклонники Ольги уверены, что это исчезновение Александра иего внезапное исчезновение, а потом появление в шоу – это ничто иное как сценарный ход. Будто бы продюсерыхотели создать интригу."В конце шоу либо он уйдетвыбрав деньги ,либо выберет Олю и будет история как он красиво ее бросил ипотом начнется новый сезон где она опять такая израненная будет искать себе мужа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Аааааа, эти спойлерыы, теперь я буду смотреть "замуж за бузову"зная, что победит он", – писали интернет-обыватели.Добавим, что недавновыяснилось, что Александр Гринев блогер, обучающий искусству обольщения. Онведет закрытый Telegram-канал, где делится своими трофеями: видеозаписями сексас соблазненными им женщинами.Как утверждает красавчик,среди его побед – не только официантки и танцовщицы, но даже любовницыолигархов. На него подписано более четырех тысяч человек, с которыми он делитсятонкостями пикапа.