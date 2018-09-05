Обнародованные в Британии новые факты по делу отравленных Скрипалей однозначно приведут к очередному решению о санкциях в отношении России. Нашу страну хотят изолировать на международной арене, сделав изгоем из-за надуманных обвинений в применении химического оружия в одном из европейских государств.

Обнародованные в Британии новыефакты по делу отравленных Скрипалей однозначно приведут к очередному решению осанкциях в отношении России. Нашу страну хотят изолировать на международнойарене, сделав изгоем из-за надуманных обвинений в применении химического оружияв одном из европейских государств.С самого начала вся эта историяказалась каким-то фарсом. Сегодня она приобретает сюрреалистический оттенок: вдело уже вплели всемирно известную парфюмерную компанию. Флакон из-под духовстановится фигурантом безумного спектакля, режиссер которого, наверное, ужепожалел о своем первоначальном замысле.Ровно полгода назад сбежавший вБританию бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены безсознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. В первый же день премьер-министрВеликобритании Тереза Мэй обвинила Россию в том, что это она отравила своихнеугодных сограждан нервно-паралитическим газом "Новичок".С тех пор комедия с семьей отравленногошпиона обросла вопросами, на которых и сейчас нет ответов. Главным из них остаетсятакой – а не выдумана ли вся эта историяот начала до конца с целью еще большей изоляции России и смены власти в Кремле,ведь сорвать чемпионат мира по футболу у авторов постановки не получилось.Со временем дело Скрипалей сталообрастать фактами, появление которых наталкивало на мысль о не совсем нормальномпсихическом состоянии людей, озвучивавших эти самые факты.Подозреваемыми поделу сначала проходили столик в кафе, где Сергей и Юлия обедали перед тем, какприсесть на злополучную скамейку; потом – дверь их дома, чемодан с гречкой,привезенный дочерью Скрипаля из России.Казалось, что апофеозом драмы стал домашнийкот, который удачно пережил отравление. Его, напомним, британские власти на всякий случай умертвили. Но нет! Теперь, оказывается, "Новичок" был коварно доставлен изРоссии во флаконе духов Nina Ricci. А выполнили задание Кремля офицеры ГРУ АлександрПетров и Руслан Боширов.Такую версию с уверенностью в голосеозвучила сегодня, 5 сентября в парламенте Тереза Мэй. Флакон, правда,фигурирует в другом деле – об отравлении "Новичком" наркомана и егосожительницы в соседнем городке Эймсбери. Это происшествие тоже повесили наРоссию.Мэй показала удивленным депутатам фотографиидвух мужчин и одного флакона из-под духов. Все бы ничего, но представители NinaRicci поспешили заявить, что пузырек ненастоящий – они разглядели подделку и заверилипокупателей, что их продукция абсолютно безопасна. На самом деле все этонапоминает вирусную рекламу Nina Ricci, заказ на которую поступил вСкотланд-Ярд.Проблема в том, что Россию дорасследования этих историй с котами и духами не допускают. Москва не разпросила Лондон разрешить специалистам принять участие в экспертизах,следственных экспериментах и других мероприятиях, связанных с отравлениями.НоБритания неприступна – она расследует дело сама, и каждый месяц вбрасывает всеновые и новые факты, которые в итоге становятся причиной объявления новыхсанкций против России.Очевидно, что так будет и на этотраз. Завтра, 6 сентября по инициативе Лондона пройдет заседание Советабезопасности ООН, который попытается в очередной раз вменить России в винуотравления, произошедшие в Туманном Альбионе.Затем США и страны ЕС объявят обочередном пакете антироссийских санкций и ненадолго успокоятся. Видимо, до тогомомента, когда режиссер, отвечающий за дело Скрипалей, не выведет на сценуновых персонажей.