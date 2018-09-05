Террористические акты в столице Афганистана унесли жизни 20 человек, еще 70 получили ранения. Напомним, сегодня в Кабуле прогремели сразу два взрыва. Первый – квартале на западе города, в спортивном клубе, куда террорист-самоубийца занес самодельную бомбу.

Террористические акты в столице Афганистана унесли жизни 20 человек, еще 70 получили ранения, сообщает агентство "Интерфакс".Напомним, сегодня в Кабуле прогремели сразу два взрыва. Первый – в квартале на западе города, в спортивном клубе, куда террорист-самоубийца занес самодельную бомбу.Второй заряд находился недалеко от первого: его спрятали в автомобиле. Бомба сработала через какое-то время после первого взрыва. По мнению местных СМИ, террористы хотели убить журналистов, которые ехали в спортивный клуб.