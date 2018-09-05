Сразу два инцидента с недомоганиями и последующей изоляцией пассажиров самолетов произошли 5 августа в аэропортах США и Франции. Один из лайнеров прилетел в Нью-Йорк из Дубая, второй - во Францию из Алжира.

Сразу два инцидента с недомоганиями и последующей изоляцией пассажиров самолетов произошли 5 августа в аэропортах США и Франции. Так, в аэропорту Нью-Йорка пришлось изолировать самолет Emirates из Дубая, на борту которого 100 пассажиров почувствовали недомогание.После приземления пилот сообщил, что у двух пассажиров сильный жар, а около ста пассажиров "безостановочно кашляют". Всего на борту находится около 520 человек. Самолет держат вдалеке от терминала аэропорта, проводится расследование, передает "Интерфакс".Аналогичный инцидент произошел и в аэропорту города Перпиньян, что на юге Франции. Там пассажиры, прибывшие во из Алжира, были изолированы после того, как у экипажа самолета возникло подозрение, что находившийся в салоне ребенок болен холерой.Как сообщает "Франс Пресс" на основе данных, полученных от пожарно-спасательной службы аэропорта, ребенок был немедленно перевезен в госпиталь Перпиньяна на обследование.Пассажиры и экипаж этого рейса (всего 147 человек) больше часа были вынуждены находиться внутри самолета.В настоящее время они уже выведены из лайнера и находятся поблизости от него. По мнению врачей, больных среди остальных пассажиров и экипажа нет.Эпидемия холеры в Алжире возникла в начале августа и уже унесла жизни двух человек. В настоящее время, по заявлению властей, эпидемия находится под контролем, передает ТАСС.