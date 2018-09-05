Московский ЦСКА отправил просьбу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для того, чтобы получить право проведения своих домашних матчей Лиги чемпионов на стадионе Лужники. Факт получения письма уже подтвердили в организации.

Московский ЦСКА отправил просьбу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для того, чтобы получить право проведения своих домашних матчей Лиги чемпионов на стадионе "Лужники". Факт получения письма уже подтвердили в организации."Мы можем подтвердить, что УЕФА получил просьбу от ЦСКА о проведении матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Лужники", — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы организации. – Для принятия окончательного решения состоится инспекция арены".Напомним, что московские армейцы по итогам жеребьевки встретятся на групповой стадии с мадридским "Реалом", итальянской "Ромой" и чешской "Викторией".